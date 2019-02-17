عقب حديث غادة عادل عن طلاقهما.. كيف برهن مجدي الهواري صداقتهما رغم الانفصال؟

قد ينتهي الزواج وتبقى الصداقة، فمشاعر الحُب تزول، وتظل الصداقة قائمة كالوتد، حافظة للعهد، وشاهدة على لحظات الود والمحبة بين الشريكين.

هكذا برهنت علاقة غادة عادل وطليقها مجدي الهواري، مشاعر صداقتهما التي ظلت قائمة طوال زواجهما على ما يقرب الـ20 عامًا، ولم تنقطع حتى عقب انفصالهما، بأغسطس الماضي، فما زال يكن كل طرف للآخر مشاعر الاحترام والود.

وأمس، تحدثت غادة عادل عن طلاقها، خلال استضافتها ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة والمذاع عبر فضائية "on E".

وقالت "عادل" إنها تجمعهما صداقة قوية الآن، وإنها حضرت مؤخرا عرضا فنيا لمجدي الهواري متابعة: "لسه صحاب جدا أكتر من المتجوزين".

وأشارت إلى أن الانفصال جاء نتيجة عدم توافق بينهما في الفترة الأخيرة، موضحة أن علاقتهما حاليا قوية، قائلة: "بنضحك ونهزر أكتر بكتير مقارنة بآخر سنين لينا"، مختتمة حديثها: "أنا ومجدي والعيال كيان كبير، لما حسينا أن البُعد أريح لينا والأولاد انفصلنا، وده كان في مصلحتنا كلنا".

وقبل أن تُصرح "عادل" بتلك التصريحات، برهن الأخير على حديثها من قبل بعدة أفعال ظهرت أمام متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت على النحو التالي:

غازلها عقب الطلاق:

عقب إعلان غادة انفصالها عن "الهواري" نشر الأخير، صورة تجمعهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "أنا والقمر"، ما زاد شكوك البعض حول عودتهما.

أشاد بزيارتها:

حرص الهواري على الإشادة بزيارة غادة عادل، لعرضه المسرحي، فنشر صورة لهما على مسرح "كايرو شو" لحضور آخر أعماله "3 أيام في الساحل"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقًا: "نورتي يا دودو".

دعمها بالفيلم الأخير

مثلما حرصت غادة على حضور آخر أعمال طليقها، قرر الأخير دعمها بأحدث أفلامها "نادي الرجال السري"، حيث نشر الهواري صورة الغلاف الدعائي لغادة عادل من فيلم "نادي الرجال السري" قبل طرحه بدور العرض، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ووجه رسالة لها قائلا: "مبروك يا دودو ألف مبروك وبالنجاح والتألق أنت وكيمو".

وكانت غادة عادل، كشفت في أغسطس الماضي، عن انفصالهما نهائيًا في حوارها مع إحدى المجلات العربية، مؤكدة حفاظها على سرية قرارهما طوال الفترة الماضية احترامًا لرغبته في إبقاء انفصالهما سريًا وبعيدًا عن وسائل الإعلام، رغم اقتناعها أن الأمر سينكشف آجلًا أم عاجلًا، ما تسبب في صدمة بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتباط استمر لأكثر من 20 عامًا.

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