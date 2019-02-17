تركي آل الشيخ ينعي شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 04:02 صباحاً - انجي بيومي

نعى تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في محافظة شمال سيناء.

وقال تركي، عبر حسابه الشخصى عبر موقع فيس بوك:”رحم الله شهداء مصر في سيناء .. وحفظ الله مصر وأهلها من شر قوى الشر التي تريد إيقاف عجلة النمو والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجاله في كل مكان للارتقاء بالوطن الغالي علينا جميعا وستظل مصر قوية صامدة تحارب الإرهاب وسنظل ندعمها ونساندها حفظ الله مصر والسعودية”.

كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة قال إنه في ساعة 600 قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها.

وأكد المتحدث في بيان رسمي أن القوات تمكنت من القضاء على ٧ تكفيريين، موضحا أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران أصيب واستشهد ضابط و14 درجات أخرى، وجار استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.