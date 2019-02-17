رئيس الدستورية العليا: المنصة الالكترونية القانونية تم تنفيذها بأيد مصرية 100%

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 04:02 صباحاً - انجي بيومي
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية دعمت إنشاء منصة إلكترونية قانونية وتم إسناد المهمة إلى ووزارة الاتصالات والتي نفذها؛ موضحا أن إطلاق منصة إلكترونية قانونية على مستوى قارة أفريقيا لتعزيز التعاون القضائي.
وأوضح الجبالي، خلال حواره في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، والذي تقدمه الإعلامية «ريهام السهلي»، المنصة الالكترونية القانونية تم تنفيذها خلال عام وبأيد مصرية 100%.
وأكد الجبالي؛ أن المحكمة الدستورية هى المختصة بالفصل في دستورية القوانين وفض تناقض الأحكام، منوها أن متوسط القضايا التي تنظرها المحكمة سنويا 500 قضية.
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