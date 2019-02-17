عمرو أديب عن السطو المسلح على محل مصوغات: فيها إعدام

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 17 فبراير 2019 04:02 صباحاً - انجي بيومي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة السطو المسلح على محل مصوغات بحدائق الأهرام، قائلا: “العيال دي هتتجاب، وفيها إعدام”.

وشدد “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، على أهمية تركيب الكاميرات في محلات الذهب، منوها بأن تلك الوقائع مزعجة ولكن تحدث في كل بلدان العالم، مضيفًا: “عندي ثقة كبيرة أن شرطتنا هتجيب العيال دي”.

وتوقع “أديب”، أن يكون هؤلاء المجرمين ليسوا مجرمين عاديين، ويكون لهم انتماء معين، ويستخدمون تلك المصوغات للحصول على أموال لتنفيذ عمليات أخرى، مضيفا: “معاهم سلاح مش موجود غير مع ناس معينة”.

يذكر أن نفذ 4 ملثمين قاموا بسطو مسلح أمس على محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وقاموا بسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا عاملا بالمحل بطلق ناري.

بداية الواقعة بتلقي قشم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا عاملا بالمحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.