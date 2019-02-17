علماء يكتشفون طريقة "فريدة" لتخفيض الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

اكتشف علماء أن تحفيز الأعصاب الموجودة في الأنسجة الشحمية في جسم الإنسان يساعد على تخفيض الوزن، وابتكر علماء من معهد كولبنكيان للعلوم في البرتغال طريقة فريدة لتخفيض الوزن تكمن في "تحفيز" أعصاب معينة في النسيج الشحمي، مما يؤدي إلى حرق هذه الشحوم، وبالتالي تخفيض الوزن.

وقالت الدكتورة آنا دومينغوس، من معهد كولبنكيان للعلوم: "إن النتائج التي حصلنا عليها تعطينا أملاً جديداً في مكافحة مشكلة انخفاض الحساسية عند دماغ بعض الأشخاص للهرمون البروتيني لبتن، وهذا هو السبب الرئيس لزيادة الوزن والبدانة، إضافة إلى هذا سمح الاكتشاف للخبراء أن يعرفوا أن هذا الهرمون هو المسؤول عن حرق الدهون في الحالات الاعتيادية"، نقلًا عن موقع جريدة البيان.

وتضيف دومينغوس أن أغلب العلماء يحاولون إجبار أجسامنا على التخلص من الوزن الزائد بواسطة هرمونات تعلم الدماغ بأن الجسم حصل على الطاقة الكافية خلال تناوله الطعام، أو أن كمية الشحم زادت أو انخفضت عن المستوى المطلوب.

وأحد هذه الهرمونات هو هرمون لبتن، الذي يؤدي دور هرمون الجوع، وفي الوقت نفسه يبلغ الدماغ كجهاز إحساس بضرورة زيادة أو تخفيض كمية الشحم.

ومن خلال متابعة تأثير هذا الهرمون في جسم الفئران المخبرية، اكتشف الباحثون أمرين غير اعتياديين يسمحان بتوجيه عملية حرق الدهون مباشرة في الجسم.

فقد تبين للباحثين أن الأنسجة الشحمية تحتوي على عدد هائل من الألياف العصبية التي تتأثر بجزيئات هرمون لبتن، وترسل إشارات عن وجودها إلى الدماغ. ولكن يبدو أن مثل هذه الإشارات لا ترسل عند الذين يعانون الوزن الزائد والبدانة نتيجة خلل ما، لذلك لا يرد الدماغ عليها، وبالتالي لا تحدث عملية حرق الدهون في الجسم.