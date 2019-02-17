تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 17 /2 /2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في السطور التالية.. حظ سعيد للجميع.

- الحمل من 21/3 إلى 20/4:

موجة من الرومانسية قد تغمر يومك فعليك أن تفتح لها الباب، وقضاء أمسية مع الحبيب فكرة رائعة. عاطفتك الإبداعية في يومها، ويمكن أن تكون مصدر إلهام مفاجئ، وربما تفكر في الذهاب إلى مكان بعيد، لا تخف من أخذ بعض الوقت من الروتين اليومي للحاق بهذا الإلهام.. فالإبداع لا يقل أهمية عن أي شئ آخر. وهناك نصيحة أخيرة، أسال ذوي الخبرة.

- الثور من 21/4 إلى 20/5

ليلة رومانسية في المنزل مع شريكك قد تقربكما أكثر، وحالتك العاطفية مرتفعة، لأن عوطفك كثيفة في الوقت الحالي، وتحتاج إلى استخدام حدسك لتحكم على ماهية وكم المشاعر التي عليك التصريح بها.. فالشغف الفكري قد يساعدك أيضا، وقد تكتشف مجال اهتمام جديد لك، وسوف ترغب في دراسته بالمنزل لساعات.

-الجوزاء من 21/5 إلى 20/6:

المعلومات الواردة من مكان بعيد قد تجبرك على معرفة المزيد عن الموضوع، وقد تكون مصدر إلهام لاستخدام معرفتك الجديدة في مشروع يتضمن شريكا.. عقلك هو البصيرة الآن، إذا كنت بصدد اتخاذ قرار، فهذا هو اليوم المناسب لاتباع قلبك. فلا تتفاجأ أيضا إذا وجدت أن قدراتك على توارد الخواطر اتسعت.

- السرطان من 21/6 إلى 20/7:

قد تتحسن أمورك المادية اليوم من خلال استخدام حدسك وقوتك الداخلية. وقد يكون لديك حدس من الأساس حول فكرة أنك ستحصل على أموال إضافية لأنك تريد ذلك. فكر بها على الأقل. ولا تجعل أي شخص يستخرج منك الكلام حتى تعرف الحقائق. قد تعيد اكتشاف موهبة أهملتها منذ وقت بعيد وتجدها مفيدة الآن.

- الأسد من 21/7 إلى 20/8:

جرعة من القوة الداخلية قد تجعلك تشعر وكأنك تستطيع تحريك الجبال. وإذا كنت تفكر في اتخاذ خطوات يعتقدها الآخرون مستحيلة، فهذا هو اليوم المناسب لدفعهم بعيدًا عن طريقك.

ويمكن أن تتقدم أمورك المهنية والعاطفية والمشاريع الإبداعية اليوم عن طريق بذل جهد دقيق من جانبك، وإعطائها بعض التفكير، فاكتب بعض أفكارك، واجعل كل الأمور الطارئة في اعتبارك، وواصل التقدم.

- العذراء من 21/8 إلى 20/9:

ذكريات من ماضيك البعيد قد تطفو على السطح اليوم، وقد تتسائل عن سبب تفكيرك في هذه الأمور فجأة، لكن من المحتمل أنها أتت لتتخلص من مشانق عاطفية قديمة كانت تعيقك في حياتك.

بحلول منصف النهار، يجب أن تستدعي المزيد من التركيز والتصميم والاستعداد لاتخاذ أي شئ. فهذا بالتأكيد يوم عظيم لبدء مشروع جديد أو استكمال مشروع قديم.

- الميزان من 21/9 إلى 20/10:

اليوم يمثل لك بداية جديدة للعديد من الطرق، وصديق قديم يمكن أن يظهر في حياتك بذكريات ممتعة ومربكة على حد سواء، لا تقلق كثيرًا بشأن هذا، فقد يمثل انطلاقة جيدة لشئ تحتاجه، ربما أيضا تنضم إلى مجموعة لديها بعض الأهداف التي تتبناها، أصدقاء جدد أيضا يمكن أن يكونوا في طريقهم إليك. وتوقع مفاجآت من جميع الجهات اليوم.

- العقرب من 21/10 إلى 20/11:

عواطفك قد تكون مرتفعة اليوم، وقد يكون لدى شخص من محيطك مشكلة مع شخصية لديها سلطة، ويمكن أن تظهر قضايا سياسية، ومن المحتمل أن تشعر أنك قوي بشكل خاص الآن.

من الأفضل أن تبقى بعيداً عن أي شيء سياسي وتوجيه تلك القوة والعاطفة إلى مشروعك الخاص. هذا هو الأكثر ملاءمة لتحقيق نتائج إيجابية.

- القوس من 21/11 إلى 20/12:

قد تجعلك قواك العقلية والفكرية المتزايدة تقضي الكثير من الوقت في القراءة أو القيام بأبحاث من نوع ما.. فضولك حاد بشكل خاص الآن. وقد تفكر حتى في تطوير تعليمك بطريقة ما، خاصة منذ ظهور اهتمامات جديدة لبعض الوقت، وربما أصدقاء جدد في مجالات مثيرة للاهتمامك قد جعلوك تفكر في ذلك.. فعلا هذا هو الوقت المناسب لذلك.

- الجدي من 21/12 إلى 20/1:

قد تشعر بأن حدسك قوي اليوم لدرجة الظن بأنه يمكنك استنباط أفكار ودوفع أشخاص لم تقابلهم في حياتك من قبل.. وقراءة الأخبار ربما تجلب لك رؤى مفاجئة حول ما ستؤول إليه الأمور.

يمكنك أن تقرر استخدام هذه القدرة على العمل من أجل تحسين وضعك المالي. افعل هذا إذا كنت تستطيع، لكن في حدود المعقول. ربما تكون حساباتك صحيحة.

- الدلو من 21/1 إلى 20/2:

يجب أن تشعر بشغف خاص الآن، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات، العلاقات الرومانسية بالتأكيد تلهم بقضاء أمسية مع شريكك فقط. من ناحية أخرى، تجعل المحترفين والمبدعين يفكرون في مشروع جديد، وفد يقتنع به كلاكما، انظر إلى أحداث الدول البعيدة أو الأجنبية للحصول على الإلهام. شئ ما بعيد عن الوطن قد يأسر خيالك.

-الحوت من 21/2 إلى 20/3:

إذا كنت تشعر منذ فترة بأنك لست أنت؟، زيادة في القوة الداخلية قد تدفعك لأعلى، ويجعلك تشعر بالقوة والصحة مرة أخرى. يمكنك أن تقرر إنهاء جميع مهامك العالقة اليوم. يمكنك إنهاء معظمها بحلول نهاية اليوم. لا تنس أن تأخذ بعض الوقت لإمتاع نفسك لتحقيق أقصى استفادة من قوتك الجديدة.