الامارات | شعيل والمنهالي يطربان جمهور مسرح المجاز

شكرا لقرائتكم خبر عن شعيل والمنهالي يطربان جمهور مسرح المجاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيضة المنهالي قدم باقة متنوعة من أغنياته. من المصدر

في أمسية طربية خليجية بامتياز، قدم الفنانان الكويتي نبيل شعيل، والإماراتي عيضة المنهالي، باقة من أغنياتهما على مسرح المجاز في الشارقة، الليلة قبل الماضية.

وبأغنية «منطقي» استهل نبيل شعيل الحفل، ليقدم بعدها مجموعة من الأغنيات التي رافقت مسيرته الفنية التي تناهز 30 عاماً. ووجّه تحية للجمهور، معرباً عن سعادته بالوقوف للمرة الأولى على خشبة مسرح المجاز والالتقاء بجمهوره المتنوع، واصفاً الأجواء بالرائعة. وغنى الفنان الكويتي «فرق السما» التي أطلقها مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى «يا شمس» و«يا عسل» و«وش مسوي مع غيري» و«أبنساكم» التي رددها الجمهور معه بتفاعل لافت.

أما عيضة المنهالي فاستهل فقرته في الأمسية موجهاً تحية على طريقته الخاصة، مهدياً الإمارة أغنية حملت عنوان «الشارقة.. يا درة الكون»، وقدمها للمرة الأولى على مسرح المجاز، ومنها: «الشارقة يا درة الكون.. يالي غلاك يفوق الأثمان.. حبك تمكّن بين العيون.. وأكثر غلاك تراه سلطان». وغنى بعدها باقة متنوعة من أعماله وسط تفاعل الجماهير.

يشار إلى أن مسرح المجاز يستضيف في الأول من مارس المقبل آخر الحفلات الغنائية في الهواء الطلق، إذ سيكون الجمهور على موعد مع الفنانين ماجد المهندس ونوال الزغبي.