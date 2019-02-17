الامارات | مصر: السينما الكوميدية تنتصر في سباق نصف السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: السينما الكوميدية تنتصر في سباق نصف السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كريم عبدالعزيز تصدر قمة إيرادات موسم نصف السنة بفيلم «نادي الرجال السري». أرشيفية

شارف موسم نصف السنة السينمائي على الانتهاء وتنافست سبعة أفلام على شباك التذاكر هي «نادي الرجال السري» و«122» و«الضيف» و«البدلة» و«عمر خريستو» و«ساعة رضا» و«قرمط بيتمرمط».. وتنوعت الأفلام في الموضوع والقصة، فيما انتصرت سينما الكوميديا وحققت نجاحاً مذهلاً.

النجم كريم عبدالعزيز تصدر قمة إيرادات موسم نصف السنة بفيلم «نادي الرجال السري» الذي تميز بالكوميديا الاجتماعية، وحقق خلال 3 أسابيع عرض نحو 35 مليون جنيه (نحو مليوني دولار)، منها نحو ثمانية ملايين جنيه في آخر أسبوع.

ويدور فيلم «نادي الرجال السري» حول طيار يشعر بالملل من زوجته فينشئ نادياً سرياً للرجال الذين يرغبون في خيانة زوجاتهم، والفيلم من إنتاج وائل عبدالله وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته غادة عادل ونسرين طافش وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، أما الفنانون أكرم حسني وأحمد أمين وهشام ماجد فظهروا كضيوف شرف.

وتربع في المركز الثاني فيلم المغامرات والاكشن والغموض «122» بطولة أحمد الفيشاوي وأحمد داوود و طارق لطفي وأمينة خليل ومحمد ممدوح ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج ياسر الياسري.

ووصلت إيرادات الفيلم بعد عرضه بستة أسابيع إلى 21 مليون جنيه ونصف المليون، حيث حقق الفيلم هذا الأسبوع مليوناً ونصف المليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث فيلم «الضيف» بطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادي الباجوري، ونجح الفيلم في اقتناص نحو ثمانية ملايين جنيه بعد ستة أسابيع من بدء عرضه في بداية شهر يناير.

وبثلاثة ملايين جنيه احتل الفيلم الكوميدي «قرمط بيتمرمط» للفنان أحمد آدم المركز الرابع، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وأحمد أبوزيد توفيق، ويشارك في البطولة دينا فؤاد، ووليد فواز، وانتصار، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومي سليم، ومن إنتاج أحمد السبكي.

وفي المركز الخامس جاء الفيلم الكوميدي «ساعة رضا» بإيرادات وصلت الى مليونين و850 ألف جنيه، والفيلم بطولة أحمد فتحي ودينا فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وطارق صبري، واخراج هاني حمدي وانتاج أحمد السبكي، وشارك الفنان حسن الرداد كضيف شرف بأحداث الفيلم، بالاضافة للفنانة الكوميدية شيماء سيف.

ولايزال فيلم «البدلة» للنجم تامر حسني يواصل المنافسة رغم مرور 25 أسبوعاً على عرضه، واحتل المركز السادس في سباق موسم أفلام نصف العام، محققاً في آخر أسبوع 100 ألف جنيه، لتصل ايراداته حتى الآن الى 68 مليون جنيه (نحو ٣.٩ ملايين دولار). وبذلك يكون أعلى فيلم حقق إيرادات في تاريخ السينما المصرية متفوقاً على فيلم «الخلية» لأحمد عز الذي حقق 61 مليون جنيه، وفيلم «هروب اضطراري» لأحمد السقا الذي وصلت ايراداته الى 60 مليون جنيه.

فيلم «البدلة» شارك في بطولته الى جانب تامر حسني كل من أكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبدالعزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبوليلة.

وهو قصة تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور. وجاء بالمركز السابع والأخير في سباق موسم نصف السنة فيلم «عمر خريستو» بإيرادات نحو مليون جنيه، والفيلم بطولة لطفي لبيب وعاطف عبد اللطيف ودومينيك حوراني وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعماد رشاد وياسر علي ماهر، والفيلم سيناريو وحوار جوزيف فوزي وإخراج سيف يوسف.

«البدلة» أعلى فيلم حقق إيرادات في تاريخ السينما المصرية بنحو 3.9 ملايين دولار حتى الآن.