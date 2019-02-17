الامارات | حمدان بن محمد يزور «إيثار» ويطلع على مشروعاتها الثقافية

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يزور «إيثار» ويطلع على مشروعاتها الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمدان بن محمد خلال زيارته لمؤسسة «إيثار». الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤسسة «إيثار»، واستمع سموه إلى شرح حول مشروعات المؤسسة وخططها لتحقيق توجيهات القيادة في الاحتفاء بالعِلم، ونشر الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع، إذ كان في استقبال سموه مؤسس «إيثار» ورئيس مجلس إدارتها ياسر بن خدية. وتأتي الزيارة، في إطار حرص سمو ولي عهد دبي على متابعة المشروعات والبرامج والخطط التي يتبناها القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك ما يسهم في تعزيز مكانة دبي الثقافية والحضارية. وتعرّف سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة، التي رافق سموه فيها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، إلى شرح حول أهداف مؤسسة إيثار غير الربحية، بما في ذلك تأسيس معلم حضاري وثقافي يضم 1680 عموداً متناسقاً تحمل جمعيها سيراً ذاتية للعلماء العرب، تخليداً لذكراهم، وتقديراً لإسهاماتهم، ولتكون شاهدة على ما قدموه للبشرية من إنجازات.

كما يُشكل هذا الصرح إضافة إلى معالم دبي البارزة، وملتقى للعلماء والأدباء وأفراد المجتمع، وبما يتماشى مع خطط الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز المشهد الثقافي وجعل دبي متحفاً مفتوحاً للجميع.

ولي عهد دبي استمع إلى شرح حول مشروعات المؤسسة وخططها لتحقيق توجيهات القيادة في الاحتفاء بالعِلم ونشر الثقافة.