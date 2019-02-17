الامارات | «فاشن ستار» يطلّ بموسم جديد الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فاشن ستار» يطلّ بموسم جديد الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق تلفزيون دبي، اليوم، الموسم الرابع من برنامج «فاشن ستار»، الذي يعد أول برنامج عربي يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة.

ويبث البرنامج، مساء اليوم، على شاشة قناة «دبي ون»، وابتداء من بعد غد على شاشة تلفزيون دبي، بالتزامن مع انتهاء التحضيرات والاستعدادات الخاصة لاستيعاب المشاركين ضمن حلقات الموسم الجديد بحلة وإمكانات فنية مميزة. وتضم لجنة تحكيم البرنامج مصممة الأزياء العالمية من أصل لبناني ريم عكرا، ونديم شماس الذي يتمتع بخبرة طويلة تزيد على 25 عاماً في مجال الأزياء، وعالم الأعمال والإبداع، مع استمرار المذيعة التونسية، ليلى بن خليفة، في تقديم الموسم الجديد، وانضمام عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

وقالت مديرة تلفزيون دبي، سارة أحمد الجرمن، إن البرنامج يتيح الفرصة لجميع المواهب العربية والخليجية الشابة، للمشاركة والمنافسة في الموسم الجديد الذي يسعى إلى اكتشاف المواهب الحقيقية والقادرة على إبراز تميزها في مجال تصميم الأزياء على امتداد الوطن العربي، والتعرف إلى إمكانات المشاركين للوصول إلى الانتشار والعالمية، إلى جانب التواصل والتفاعل الإيجابي وسط أجواء من الحماسة والمغامرة في الوقوف على خشبة المسرح، وتقديم أحدث التصاميم والابتكارات.

وأكدت أن شاشة تلفزيون دبي وقناة «دبي ون»، تسعيان دائماً لتقديم برامج تعكس الوجهين الإنساني والحضاري لإمارة دبي ولدولة الإمارات، التي استطاعت أن تقدم النموذج العربي الناجح والقادر على مواكبة التطورات والإنجازات الكبيرة.

وأشارت الجرمن إلى اختيار 12 مصممة ومصمم أزياء من مختلف الدول العربية، وتقديم الفرصة الحقيقية للنجومية على المستوى العالمي، بعد مرور المشتركين الذين اختيروا بمراحل عدة، وخضوعهم لاختبارات في مجال الأزياء والتصميم، لافتة إلى أنه سيغادر مشترك في كل حلقة بعد وقوف ثلاثة متنافسين في منطقة الخطر، وصولاً إلى الحلقة الختامية، والفوز بجائزة تصل إلى 370 ألف درهم.