كيف تعقم الخضروات والفاكهة وتتخلص من تلوثها بالمبيدات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم:

تعرف ربات البيوت استخدامات بودرة بيكربونات الصوديوم"الكربوناتو" المنزلية، في تنظيف الأواني والمشغولات الذهبية والفضية وغيرها، إلا أن دراسة أمريكية صدرت في نهاية عام 2017، عن جامعة "ماساشوستس"، أكدت أن أفضل طريقة لتقليل نسبة الملوثات الكيميائية بالخضروات والفاكهة وتعقيمها تكون باستخدام هذه البودرة.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية، قال الباحثون، إن وضع الخضروات والفاكهة في ماء يحتوي على بودرة بيكربونات الصوديوم لمدة ربع ساعة، هي أفضل طريقة لتنظيفها من بقايا المبيدات الحشرية والملوثات الكيميائية.

وأضافت الدراسة، أن مياه الصنبور غير كافية لتعقيم الفاكهة والخضروات، إذ إن بعض الملوثات تحتاج إلى بيكربونات الصوديوم للتخلص منها.

وأشارت الإذاعة، إلى أن الباحثون قاموا بإجراء تجارب على التفاح، وقاموا بغسله بـ3 طرق مختلفة، الطريقة الأولى بالماء فقط، والثانية بالماء المضاف إليه قطرات من محلول مبيض، والثالثة بوضعه في ماء به بيكربونات الصوديوم.

وتابعت أن التجارب أوضحت أن بيكربونات الصوديوم كان أكثر فاعلية في إزالة بقايا الملوثات الكيميائية، فيما لم يكن الماء الممزوج بالمبيض أو ماء الصنبور فعالا حتى مع نقع التفاح لمدة ربع ساعة مماثلة.

ونوهت الدراسة أن بيكربونات الصوديوم لا يقضي كليا على مخلفات المبيدات الحشرية المتوغلة في الفاكهة والخضروات، فهناك منها ما يتوغل لما تحت القشرة، مثل مضاد الحشرات "phosmet"، ومضاد الفطريات "thiabendazole"، والتقشير الجيد لها وحده الذي يمكنك من التخلص بالكامل من تأثير تلك الأنواع من المبيدات.

ولفتت أيضا إلى وجود حل آخر بخلاف "الكربوناتو"، وهو نقع الخضروات والفاكهة في ماء مضاف إليه حمض الخل "Acetic acid"، فكلاهما يؤدي الغرض نفسه.

وأخيرا، بعد الانتهاء من نقع الخضروات أو الفاكهة بالماء المضاف إليه بيكربونات الصوديوم أو حمض الخل، يجب شطفها بالماء العذب جيدا.