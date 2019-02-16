نشأت الديهي: مؤتمر ميونخ للأمن سيخرج نظاما عالميا جديدا

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 11:42 مساءً - معتز عوض

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مؤتمر “ميونخ للأمن” يعمل لصالح القارة الأوروبية فقط.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم ، أنه سقط القناع عن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن حيث فضح ميول المؤتمر لحماية مصالح أوروبا فقط.

وأوضح “الديهي”، أن هناك صراعا أمريكيا روسيا، مشيرًا إلى أن هناك لكمات متتالية يتناولها كل طرف منهما .

وقال “الديهي”، إن مؤتمر ميونخ للأمن سيخرج من بين ثناياه هذا العام نظام عالمي جديد وذلك بعد فشل النظام الحالي في نشر السلام بين الشعوب.