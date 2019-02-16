موناكو يقهر نانت.. ونيس يخسر من اّنجيه بالدوري الفرنسي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 11:42 مساءً - انتزع فريق موناكو فوزا صعبا من ضيفه نانت 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز مارسيليا على أيمان 2 / صفر وآنجيه على نيس 3 / صفر.

ويدين موناكو بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيلسون مارتينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

ورفع موناكو رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد نانت عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام تولوز.

وفي لقاء اّخر، فاز آنجيه على نيس 3 / صفر.

وسجل أهداف آنجيه ستيفان باهوكين في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وأنجيلو فلوجيني في الدقيقة 47 وكريستيان لوبيز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.