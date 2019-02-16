بالفيديو.. تعادل فيردر بريمن مع هيرتا برلين في الدوري الألماني

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 11:42 مساءً - أ ش أ
تعادل فيردر بريمن مع مضيفه هيرتا برلين بنتيجة 1-1، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وافتتح هيرتا برلين التسجيل في الدقيقة 25 عبر لاعبه دايفي سيلكه، قبل أن يتعادل فيردر بريمن عن طريق مهاجمه كلاوديو بيتزارو في الدقيقة 96.
وبهذا التعادل، رفع هرتا برلين رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع لجدول الدوري، كما ارتفع رصيد فيردر بريمن إلى 31 نقطة في المركز العاشر.
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