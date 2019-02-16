نداء شرارة ردا على أحد متابعيها: عندي الشرف أكون بجمال والدتك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة للمطربة الأردنية، نداء شرارة، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ونشرت "شرارة" صورة لها، مُعلقة: "اللهم ارزقنا الحُب الحلال".

ليرد عليها أحد المتابعين ساخرًا: "حُب إيه انتي قد والدتي"، الأمر الذي دفع الفنانة للرد على التعليق، قائلة: "على فكرة أنا عمري 26 سنة، وعندي الشرف أكون بجمال والدتك".

وكانت الفنانة الأردنية حصلت على لقب "ذا فويس"، أحلى صوت، بموسمه الثالث، عام 2015.

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