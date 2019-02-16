تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة للمطربة الأردنية، نداء شرارة، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
ونشرت "شرارة" صورة لها، مُعلقة: "اللهم ارزقنا الحُب الحلال".
ليرد عليها أحد المتابعين ساخرًا: "حُب إيه انتي قد والدتي"، الأمر الذي دفع الفنانة للرد على التعليق، قائلة: "على فكرة أنا عمري 26 سنة، وعندي الشرف أكون بجمال والدتك".
وكانت الفنانة الأردنية حصلت على لقب "ذا فويس"، أحلى صوت، بموسمه الثالث، عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر نداء شرارة ردا على أحد متابعيها: عندي الشرف أكون بجمال والدتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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