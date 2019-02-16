فصل جديد في أزمة "إسماعيل بيه".. ياسمين عبدالعزيز: "خليك دايما جامد"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحد الإعلانات الشهيرة، التي تم عرضها بشهر رمضان الماضي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وضم الإعلان أغنية أحمد عدوية، "أنت تقدر"، مُعلقة: "خليك دايما جامد".

الأمر الذي تفاعل معه جمهورها فقال أحدهم: "جاية في وقتها"، في حين أضاف الأخير: "أنتي دايمًا جامدة يا ياسمين وفنانة".

وكانت ياسمين عبد العزيز نشرت عددا من المنشورات الغامضة عبر خاصية "ستوري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ياسمين عددًا من صور الهدايا التي تلقتها يوم عيد الحب، وكانت الهدايا عبارة عن عدد من باقات الورد الأحمر، التي ترمز للحب، إلى جانب كارت معايدة بداخله، كُتب عليه عبارة باللغة الإنجليزية: "أحبك يا سو".

وعلقت ياسمين على الصور قائلةً: "ممم وبعدين بقى، ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه، ومن ثم نشرت صورة أخرى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهي تغني: "وعايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان إرجع يا زمان".

الأمر الذي دفع طليقها حلاوة للرد عليها بصحبة ريهام حجاج، لتنشر الأخيرة فيديو عبر خاصية "ستوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة زوجها.

وقال حلاوة خلال مقطع الفيديو: "مش أي حد يشتري ورد يبقى أنا اللي بعته، أنا بشتري لمراتي بس".

ولم يتوقف الأمر هُنا، لترد ياسمين في منشور آخر: "بطل كدب يا إسماعيل بيه ولا الشبشب اترفع؟"، حتى عادت ريهام لترد عليها عبر ستوري، بنشر فيديو من حفل حضرته، لفتاة تؤدي أغنية لسعاد حسني بانوا بانوا على أصلكوا بانوا، على خشبة المسرح.

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