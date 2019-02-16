كوافير واحتفال بالمسلسل الجديد.. ريهام حجاج تتجاهل خناقة "إسماعيل بيه"

في محاولات منها لغلق الباب حول أزمتها الأخيرة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيد نساء بسبب محمد حلاوة، زوجها وطليق الأخيرة.

قررت الفنانة ريهام حجاج تجاهل الأزمة غير المُباشرة، وذلك عن طريق الاحتفال بعرض مسلسلها "كارمن" وهو أول بطولة مطلقة لها، والذي يعرض على فضائية CBC.

ونشرت "حجاج" عبر خاصية الاستوري من خلال موقعها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعض الرسائل التي تلقطها من الجماهير، إشادة بالعمل، وبدورها من خلاله.

كما نشرت عدة لقطات لها داخل أحد صالونات التجميل، وتصفيف الشعر، مع بعض الصور بصحبة صديقاتها.

وكانت ياسمين عبدالعزيز نشرت عددا من المنشورات الغامضة بخاصية "ستوري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ياسمين عددًا من صور الهدايا التي تلقتها يوم عيد الحب، وكانت الهدايا عبارة عن عدد من باقات الورد الأحمر، التي ترمز للحب، إلى جانب كارت معايدة بداخله، كُتب عليه عبارة باللغة الإنجليزية: "أحبك يا سو".

وعلقت ياسمين على الصور قائلةً: "ممم وبعدين بقى، ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه، ومن ثم نشرت صورة أخرى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهي تغني: وعايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان إرجع يا زمان".

الأمر الذي دفع طليقها حلاوة للرد عليها بصحبة ريهام حجاج، لتنشر الأخيرة فيديو عبر خاصية ستوري، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصحبة زوجها.

وقال حلاوة خلال مقطع الفيديو: مش أي حد يشتري ورد يبقى أنا اللي بعته، أنا بشتري لمراتي بس".

ولم يتوقف الأمر هُنا، لترد ياسمين في منشور آخر: "بطل كدب يا إسماعيل بيه ولا الشبشب اترفع؟"، حتى عادت ريهام لترد عليها عبر ستوري، بنشر فيديو من حفل حضرته، لفتاة تؤدي أغنية لسعاد حسني "بانو بانو على أصلكوا بانو"، على خشبة المسرح.

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