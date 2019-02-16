نادر رياض: الألمان ينظرون إلى مصر باعتبارها محور الاستقرار فى المنطقة

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 10:00 مساءً - معتز عوض

ثمن مجلس الأعمال المصري الألماني بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد خلال تلك الفترة.

وأكد الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، إن مؤتمر ميونخ من المؤتمرات المهمة وتعكس دور مصر وتجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

وأوضح أن الألمان ينظرون إلى مصر على أنها محور الاستقرار وتتمتع برصيد حضاري وثقافي عالي ويطلق عليها الدولة القوية، ونحن ننظر لألمانيا على أنها أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع اقتصاد على العالم، وألمانيا تريد عودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وهي على يقين من أن ذلك مرتبط باستقرار مصر”.

وأضاف أن مصر شهدت خلال الفترة الراهنة رغبة كبيرة من الشركات الألمانية في التعاون مع مصر نظرًا للثقة الكاملة في القيادة المصرية وتوجهها لتذليل كل العقبات التي تعترض عملية الاستثمار وتوفير جميع الإمكانات والضمانات وحماية المناخ الاستثماري، فضلًا عن عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها المؤشرات القوية للاقتصاد المصري، وأن الرئيس يحرص بشكل كبير على العلاقات بين مصر والجانب الألماني.

أما عن الاستثمار الأجنبي الألماني والأوروبي، فقال رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني: إن الساحة ممهدة لهذا كأفضل ما يكون خاصة بعد تطبيق إجراءات التحرر من القيود البنكية في مجال التحويلات للخارج سواء كانت أرباحاً للشركات الأجنبية العاملة في مصر أو سداداً للفواتير والالتزامات المالية عن فترة سابقة.

وتابع أن هذا بالإضافة إلى التنامي الكبير في استكمال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وشبكات مواصلات وتحديث في المواني وشبكات الاتصالات، كما أن الاكتشافات البترولية والغازية التي تمت أصبحت تشكل قوة جاذبة للشركات والاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحا أنه مثال على ذلك إقبال شركة “أباتشي” للاستثمار في مجال الطاقة البترولية والغازية وهو أمر لازال محل دراسة من الحكومة المصرية، كل هذا وغيره يبشر بتقدم مصر على كافة المقاييس الدولية خاصة تلك المتعلقة بمعايير البطالة والتعليم والتأهيل والتدريب المهني ومكافحة الفساد وتباطؤ الإجراءات الحكومية.

وشدد على عودة مصر إلى مكانتها على خريطة السياحة العالمية وتدفق الاستثمارات وإتاحة فرص عمل جديدة وكذا تصحيح مسار المسيرة العمالية، واضعا ًمصر في موضع الشراكة والندية مع المجتمع الأوروبي وباقي العالم شرقه وغربه دون أن يخل ذلك بالتلاحم العربي المصري.