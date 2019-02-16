كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 10:00 مساءً - حقق الإسماعيلي فوزه الرابع في آخر 6 لقاءات بالدوري المصري الممتاز بالانتصار يوم السبت على ضيفه النجوم بنتيجة 3-2 في الجولة 22 للبطولة. وارتقى فريق الدراويش للمركز الثامن في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 27 نقطة بينما ظل النجوم في المرتبة 16 ورصيده 21 نقطة. وتألق كريم بامبو في المباراة التي أقيمت في ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة وسجل هدفين في الدقيقتين 47 و81. وأحرز المدافع محمود متولي هدفا للإسماعيلي في الدقيقة 55 بينما سجل المخضرم صلاح أمين هدفي النجوم في الدقيقتين 63 و93. وصمد الإسماعيلي في نهاية المباراة أمام هجمات خطيرة للنجوم كادت تقتنص تعادلا مثيرا. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد في الدور ربع النهائي لكأس مصر خلال الأيام المقبلة قبل أن يستضيف النادي الرياضي القسنطيني الجزائري في 23 فبراير بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. أما النجوم فيستضيف المصري يوم الجمعة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الإسماعيلي يواصل صحوته بفوز صعب على النجوم بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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