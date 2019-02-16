بالفيديو.. مارسيليا يُسقط أميان بثنائية نظيفة في الدوري الفرنسي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 10:00 مساءً - فاز فريق مارسيليا، على ضيفه أميان، بهدفين مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
سجل هدفي مارسيليا، فلوران توفين، وماريو بالوتيلي، في الدقيقتين 19 و25.
ورفع مارسيليا، رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام سانت إتيان، وتوقف رصيد أميان عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.
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