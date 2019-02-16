أحمد موسى لـ أحزاب المعارضة: لماذا تعترضون على التعديلات الدستورية ؟

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 10:00 مساءً - معتز عوض طالب الإعلامي أحمد موسى، الأحزاب المعارضة بإبداء أسبابهم حول الاعتراض على التعديلات الدستورية.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لماذا لا تعددون أسباب اعتراضكم على تعديل الدستور، أم الاعتراض لمجرد الاعتراض فقط»، متسائلاً «هل أنتم معترضون على حماية الدولة لشعبها ومؤسساتها».

وأضاف موسى «هل من الديمقراطية هل يفصل رئيس حزب بعض الأعضاء لاختلافهم معه في الرأي حول التعديلات الدستورية، لماذا لا يقبل المعترضون على التعديلات الدستورية الرأي الآخر؟ معلقاً «بعض الأحزاب تصدعنا بالديمقراطية ولا تنفذها داخل الحزب».

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