لايبزيج يقهر شتوتجارت.. وفولفسبورج يكتسح ماينز بالبوندسليجا

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 10:00 مساءً - أنعش فريق لايبزيج حظوظه الأوروبية، بفضل الفوز على ملعب مضيفه شتوتجارت (3-1)، اليوم السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

وفي مباريات أخرى، فاز هوفنهايم على ضيفه هانوفر 3-0، وفولفسبورج على ضيفه ماينز 3-0، وتعادل شالكه مع فرايبورج سلبيا.

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا، تقدم لايبزيج بهدف حمل توقيع يوسف بولسن في الدقيقة السادسة، ولكن بعد 10 دقائق فقط أدرك ستيفين زوبير التعادل لشتوتجارت من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل مارسيل سابيتسر الهدف الثاني للايبزيج في الدقيقة 68، ثم أحرز يوسف بولسن الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد لايبزيج إلى 41 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد شتوتجارت عند 15 نقطة في المركز الثالث من القاع.

بينما رفع فولفسبورج رصيده إلى 35 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس، وتوقف رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم ساسا كيشاريفيتش بهدف لفولفسبورج في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف فوتر فيجورست الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 69، قبل أن يختتم روبن كنوخ التسجيل في الدقيقة 76.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، فاز هوفنهايم على هانوفر بثلاثة أهداف دون رد.

وجاءت أهداف هوفنهايم بتوقيع جويلاينتون كاسيو دي ليرا وإسحاق بلفوضيل وكريم ديميرباي في الدقائق الرابعة و14 و80.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 33 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.