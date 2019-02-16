بالفيديو.. تأهل برايتون وميلوول إلى ربع نهائي كأس إنجلترا

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 10:00 مساءً - بلغ برايتون وميلوول ربع نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم، بعد فوز الاول السبت على ضيفه دربي كاونتي 2-1 والثاني على مضيفه ويمبلدون 1-صفر.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها برايتون ربع نهائي المسابقة العريقة بفضل هدفي الفرنسي أنطوني نوكيرت (33) والهولندي يورغن لوكاديا (45)، فيما سجل للخاسر الظهير الدولي السابق أشلي كول البالغ 38 عاما (81).

وسجل كول، نجم أرسنال وتشلسي سابقا، هدفه الأول في إنكلترا منذ 2012 بعد قدومه إلى دربي حتى نهاية الموسم اثر انتهاء مشواره مع لوس أنجليس غالاكسي الأميركي.

ويعاني فريق المدرب كريس هيوتون في الدوري الإنكليزي وبات مهددا بالهبوط بعد 6 مباريات دون اي فوز، فيما توقفت سلسلة مفاجآت دربي كاونتي الذي يشرف عليه النجم الدولي السابق فرانك لامبارد، في الكؤوس المحلية بعد اقصائه ساوثمبتون في الكأس ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

وفي المباراة الثانية، فاز ميلوول الذي يعاني راهنا في بطولة الدرجة الأولى (المستوى الثاني) على مضيفه ويمبلدون متذيل المستوى الثالث بهدف وحيد سجله المدافع الاسكتلندي موراي والاس (5).

وانضم برايتون وميلوول إلى واتفورد المتأهل الجمعة على حساب كوينز بارك رينجرز 1-صفر، فيما يلعب في وقت لاحق نيوبورت كاونتي (4) مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري.

ويلتقي الأحد بريستول سيتي (2) مع ولفرهامبتون، وسوانسي سيتي (2) مع برنتفورد (2)، ودونكاستر روفرز (3) مع كريستال بالاس. ويختتم هذا الدور الإثنين بقمة تشلسي حامل اللقب وضيفه مانشستر يونايتد الوصيف.