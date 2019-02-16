أحمد موسى: مصر شهدت عددا لا يحصى من الانجازات خلال حكم السيسي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 10:00 مساءً - قال الإعلامي أحمد موسى، أن السفيرة الأمريكية السابقة أن باترسون وصفت مرسي العياط والإخوان بالأشخاص التي لا تفهم شيئا.

وأوضح موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن جماعة الإخوان الارهابية تريد هدم الدولة المصرية؛ ولا تستهدف الرئيس السيسي فقط ولكن تبحث عن كرسي الرئاسة وتريد العودة الى حكم مصر مرة أخري في 2022.

وأكد موسى أن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت عددا لا يحصى من الانجازات في شتى المجالات يشعر بها المصريون في الشارع وعلى سبيل ذلك المشروع القومي للطرق.