كندة علوش تهنئ جومانا مراد بمولودها الأول

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حرصت الفنانة السورية كندة علوش، على تهنئة الفنانة جومانا مراد، بعدما وضعت مولودها الأول، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "علوش" صورة لجومانا، وعلقت عليها قائلة: "جوجية حبيبة قلبي ألف الحمدلله عسلامتك ومليون مبرووك إلك ولربيع بمولودكم الأول محمد الله يحميه ويخلي ويباركلكن فيه".
وكانت "مراد"، أعلنت عن وضع مولودها، بعدما نشرت صورة المولود، مُعلقة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد، أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتًا حسنًا ويرزقنا بره ويبلغ أشده ويجعله من عباده الصالحين".
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