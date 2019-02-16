بالصور - أبرز عروض الأزياء في أسبوع الموضة بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

مع انتهاء أسبوع نيويورك للموضة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، حرص عدد من مصممي الأزياء، ودور الأزياء العالمية على تقديم أفضل ما لديهم، والخروج بتصاميم مميزة وصيحات مبتكرة.. لذلك يستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز عروض الأزياء في أسبوع نيويورك للموضة، وذلك في السطور التالية:

- عرض أزياء Coach:

اعتمد Stuart Vevers في تصاميمه على أزياء فترة السبعينيات، في مجموعته للأزياء الجاهزة لخريف 2019 ضمن أسبوع الموضة بنيويورك.

وشمل العرض العديد من التصاميم التي احتوت على الأشكال الهندسية، ونقوش الزهور الملونة، والقمصان الواسعة، والمعاطف الفضفاضة، والفساتين الشيفون، وتدرجات الألوان الفاتحة والداكنة في تصميم واحد.

كما حرص ستيوارت فيفرز، على إدخال معاطف الفرو الفضفاضة بأشكال مختلفة، أضافت للتصميم حرية وطاقة، واستخدم الشراشيب الطويلة في نهاية تصميم المعاطف، وفضل ستيوارت فيفرز حقائب اليد الكبيرة.

- عرض مجموعة Marchesa:

واستطاعت عروض ماركيزا، أن يخطف أنظار الجميع في ختام أسبوع نيويورك للموضة، ووصفه خبراء الموضة بالمجموعة الخيالية، إذ حرصت مصممة الدار جورجينا شابمن، على تصميم 27 إطلالة تنبض بالحياة بأسلوب عصري ورومانسي.

واعتمد العرض على الفساتين الطويلة، التي احتوت على الكشاكش والتطريزات وأشكال الورود المختلفة. وحرصت جورحينا على استخدام التنوع في استخدام الأقمشة، إذ جمعت التول والساتان والدانتيل في بعض التصاميم، واستخدمت تقنية الرسم على القماش.

-عرض نعيم خان:

خطف نعيم خان الأنظار من خلال تصاميم العودة إلى حقبة السبعينات، بلمسات شرقية براقة، إذ حرص على التنوع بين الفساتين الكلاسيك، والكاجوال، والإطلالة المكونة من قطعتين، استلهم خان من خلالها تطريزات الأزهار والألوان القوية من الثقافة الهندية.

وبرع نعيم في تزين فساتين السهرة بالكريستال، والريش، وبعض الإكسسوارات التي أضفت حيوية على العرض.