هل الكركديه "المشروب السحري" لعلاج الضغط المرتفع والمنخفض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يعتقد كثيرون أن تناول مشروب الكركديه الساخن يعالج الضغط المرتفع، فيما يعالج "البارد" الضغط المنخفض، فهل هذا صحيح؟

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن الكركدية من الأعشاب الطبيعية الغنية بعنصر البوتاسيوم الذي يعمل مع الصوديوم على توازن الأملاح والسوائل في الدم، ويقلل من خطر احتباس السوائل بالجسم إذ يعد طارد للسوائل، وبالتالي فهو يساعد على خفض الضغط المرتفع أيا كانت طريقة تناوله سواء "مغلي أو بارد"، ففي الحالتين هو يساعد على خفض الضغط وليس العكس.

وأضاف حلمي، أن الكركديه غني بمركبات البيتا سيانين التي تعطيه هذا اللون الأحمر الداكن والتي لها دور كبير في خفض ضغط الدم.

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