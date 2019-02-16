لحماية أذن طفلك في الأفراح الصاخبة.. "موتورولا" تطلق سماعة رأس جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أطلقت شركة موتورولا سماعة الرأس Squads 200، التي تعمل على حماية حاسة السمع لدى الأطفال.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن سماعة الرأس Squads 200 السلكية من نوع On-Ear تشتمل على حد أوتوماتيكي للصوت يبلغ 85 ديسيبل لحماية أذن الأطفال من الصوت العالي أثناء تشغيل الموسيقى. كما تمتاز السماعة بوسادات أذن مضادة للحساسية.. ويمكن استخدامها في الحفلات والأفراح الصاخبة.

ويأتي مع السماعة أدابتر لمشاركة الموسيقى يتيح توصيل ما يصل إلى 4 سماعات Squads 200 بمصدر تشغيل واحد. وتأتي السماعة Squads 200 بأبعاد مدمجة تبلغ 8ر15 × 7ر5 × 16 سم، ويبلغ وزنها 2ر86 جم، وتتوفر باللون الأزرق أو الوردي، مع ملصقات لإضفاء لمسة شخصية عليها.