ننشر آلية امتحان الطلاب غير الحاصلين على التابلت

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 08:56 مساءً - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة لم تصلها معلومات عن امتناع عن تسلم التابلت للطلاب، ولكن لن يستلم التابلت من لم يدفع رسوم الاستلام.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية أما الامتحان لمن لم يستلم التابلت سيكون مقابل مصروفات أكثر من المائة جنيه لضرورة توفير مراكز امتحانات خاصة للامتحانات الإلكترونية.وأوضح سيمتحن على تابلت ملك الوزارة والمصروفات ستحدد لاحقا اتمنى أن نلتفت للهدف من المشروع وهو التعلم وكفانا جدلا حول أمور جانبية.