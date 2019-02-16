محمد العرابي: الحروب الكلاسيكية انتهت.. وما يحدث الآن حروب بالوكالة

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 08:56 مساءً - معتز عوض قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك عدد من الدول تستفيد من استمرار الحروب.

وقال العرابي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «ثمار الحرب أفضل من ثمار السلام بالنسبة لدول كثيرة»، مشيرا إلى تركيا تجني مكاسب استراتيجية بسبب الفوضى المنتشرة في سوريا والعراق.

وتابع العرابي «الحروب الكلاسيكية انتهت، وما يحدث الآن حروب بالوكالة، وهو ما ينطبق على وضع الحوثيين وتحالفها مع إيران في اليمن».

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