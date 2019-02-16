انت الان تتابع تفاصيل خبر العفو الدولية: تزايد أعداد طالبي اللجوء السعوديين ثلاثة أضعاف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 08:47 مساءً - كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، أن أعداد السعوديين المتقدمين بطلبات لجوء على مستوى العالم آخذة في الزيادة، وفي مقدمتهم النساء الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن في المملكة.

وأوضح متحدث باسم المنظمة لوكالة الأنباء الألمانية، أن عدد السعوديين تضاعف ثلاث مرات في عام 2017 ، مشيراً إلى "أن العدد المتنامي لطالبي اللجوء السعوديين وقمع ناشطين ومنتقدين للحكومة، تعد علامة تحذيرية لوضع حرية الرأي في المملكة".

وبحسب بيانات الهيئة الأوروبية للإحصاء (يوروستات)، فإن عدد السعوديين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا وحدها خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ نحو 180 شخصاً، في حين بلغ هذا العدد نحو 700 شخص على مستوى أوروبا، مقابل 210 فقط في الفترة بين 2011 و2014.

وسبق أن كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد طالبي اللجوء السعوديين تضاعف في عام 2017 بنسبة 318% مقارنة بعام 2012، حيث وصل إلى نحو 815 مقابل أقل من مئتين عام 2012.

واليوم السبت نفت السعودية استخدام تكنولوجيا الاتصالات في العالم لتعقب النساء السعوديات ومنعهن من السفر، رافضة في الوقت نفسه ما أسمته بـ"محاولات تسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية".

وقالت الداخلية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): إن "الوزارة تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المُغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة أبشر الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها".

وتخصص السعودية تطبيق "أبشر" للتعامل مع المؤسسات الحكومية، مثل تجديد رخص القيادة، وهو ما يجعل منع السفر أو السماح به أسهل بكثير.

والخميس الماضي، دعا البرلمان الأوروبي السعودية إلى إلغاء نظام وصاية الرجل الذي يلزم النساء بطلب الإذن من الأوصياء عليهن في أمور مثل الزواج، قائلاً إن هذا النظام يحيل السعوديات إلى "مواطنات من الدرجة الثانية".

وكانت شركة "آبل" الأمريكية، عملاقة صناعة الهواتف الذكية وتكنولوجيا الاتصالات في العالم، أعلنت أنها قررت التحقيق في تطبيق سعودي على هواتفها "آيفون" يمكن استخدامه لتعقب النساء ومنعهن من السفر.