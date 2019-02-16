جوائز مسابقة فوتوغرافيا الموبايل: لن تصدق هذه الصور التقطت بالمحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصور الفائزة بجائزة التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف المحمولة "Mobile Photography Awards".

وقالت الصحيفة، إن المسابقة جذبت أكثر من 7 آلاف مصور من أكثر من 56 دولة، وتضمنت المسابقة 20 فئة من التصويرـ مثل المناظر الطبيعية والأشخاص، وصور الأبيض والأسود، والتصوير الصحفي، والطبيعة والحياة البرية".

وفازت بالجائزة الكبرى، دومينيكا كوسزوفسكا، وهي مصممة جرافيك ومصورة فنية بولندية.

وقال ألون جولد، عضو لجنة التحكيم، إن "طريقة استكشاف كوزفستكا المفعمة بالحياة والمرح يمنح إحساسا بالعظمة والفخامة والروعة إلى أعمالها".

فيما أشار مؤسس الجائزةن دانييل بيرمان، إلى أنه لا يزال جهاز "آي فون-iPhone" هو الأكثر استخداما لدى المشاركين، لكن هذا العام شهد كذلك تنوعا في أنواع الهواتف المستخدمة في التصوير.

وجاءت الصور الفائزة كالتالي:

فازت صورة المصور لويس فيجوروا، لأهرامات الجيزة بالمركز الأول عن فئة مغامرات السفر، والتي التقطها بواسطة هاتف "سامسونج".

والتقطت دومينيكا كوسزوفسكا، الحائزة على الجائزة الأولى بالمسابقة عن صورة لرعي الأغنام في وديان مدينة كاتوفيتشي في بولندا.

كما قامت بالتقاط صورتين لشلال سيلجالاندزفوس في أيسلندا باستخدام هاتف "Sony Xperia"، بالإضافة إلى صورة للأشجار المغطاة بالثلوج في الجبال.

كما قدمت لقطة جوية مذهلة لطريق متعرج من طائرة هليوكوبتر، والتي يظهر ظلها أمام السيارة.

والتقطت صورة طريفة مع مجموعة من الخيول خلال رحلتها إلى أيسلندا.

كما حاز المصور الفوتوغرافي تيم داي على جائزة المناظر الطبيعية عن صورته للمرتفعات الأسكتلندية، وتحديدا في وادي جلين إتيف، بواسطة هاتف "هواوي".

وفاز المصور توماسو أجوتزي بجائزة فئة الطبيعة والحياة البرية عن صورته لرعي الأبقار بواسطة هاتف "iPhone 7 Plus".

وحصل مين مين زاو، على جائزة أفضل صورة أبيض وأسود، عن صورته لعاملان يقومان ببناء تمثال كبير في ميانمار، والتي التقطها بواسطة هاتف "شاومي-Xiaomi".