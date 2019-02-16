كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 07:56 مساءً - تلفتنا دائماً الطريقة التي تهتم بها ميغان ماركل ببشرتها وكيف تبرز جمالها، لهذا جمعنا لك مستحضراتها الأبرز لتحصلي على التألق والتوهج المطلوب كالدوقة:



أحمر شفاه " مات ريفليوشين ليبستيك إن فيري فيكتوريا من شارلوت تيلبيري " Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick In Very Victoria

مرطب شفاه " سيكر أدفانسد ثيرابي ليب تريتمينت من سيفورا" Sugar Advanced Therapy Lip Treatment

كريم أساس "ليمينوز سيلك فونديشين من جورجيو أرماني " Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

برايمر" إيللمينيتنغ برايمر من لورا ميرسيه" Laura Mercier Illuminating Primer

باليت " باكستيج كونتور باليت من ديور" Dior Backstage Contour Palette

بلاش" أورغاسم بلاش من نارس " Nars Orgasm Blush

كونسيلر" توش إيكلا من إيف سان لوران" Ysl Touche Éclat Concealer

ماسكارا " أيكونيك هاي ديفينيشين لاش كيرل ماسكارا من ديور " Diorshow Iconic High Definition Lash Curler Mascara

ظلال عيون " كريم كولور فور آيز من توم فورد " Tom Ford Cream Color For Eyes

كحل" كوسميتيكس آي كحل من ماك " Mac Cosmetics Eye Kohl

سيروم "جان ماريني سكين ريسيرش س- استا فايس سيروم" Jan Marini Skin Research C-Esta Face Serum

سيروم" بريمير كرو ذا الكسير من كودالي " Caudalie Premier Cru The Elixir

سيروم " سميرفيل كنش هايدريتينغ فايس سيروم من كات" Kate Somerville Quench Hydrating Face Serum

كريم " سكين فيرمينغ هايدريشين بودي لوشن من نيفيا " Nivea Skin Firming Hydration Body Lotion

زيت" تي تري أويل من ذا بدي شوب " The Body Shop Tea Tree Oil

كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ميركل: هذه هي مستحضراتي المفضلة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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