محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
ظهرت دوقة ساسيكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري منذ إعلان خبر حملها في أكثر من إطلالة، وجاءت هذه الإطلالات مناسبة، ونالت إعجاب الكثيرين من متابعيها ونقاد الموضة.
وتفضل ميجان اختيار الألوان الفاتحة، والمخططة، وتريد أن يكون ستايل الكاجوال والبسيط طاغي بشكل كبير في إطلالتها اليومية.. وتفوقت في اختيارها تصاميم فساتين السهرة.
وحرص "لايف ستايل الخليج 365" على تقديم أبرز تصميمات ميجان ماركل في فترة الحمل، لتستوحي منها إطلالتك، بحسب ما جاء في مجلة In stylish الأمريكية، وذلك في الصفحات التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- للحوامل: تألقي على طريقة ميجان.. أبرز 10 إطلالات ساحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.