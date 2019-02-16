بالصور- للحوامل: تألقي على طريقة ميجان.. أبرز 10 إطلالات ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

ظهرت دوقة ساسيكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري منذ إعلان خبر حملها في أكثر من إطلالة، وجاءت هذه الإطلالات مناسبة، ونالت إعجاب الكثيرين من متابعيها ونقاد الموضة.

وتفضل ميجان اختيار الألوان الفاتحة، والمخططة، وتريد أن يكون ستايل الكاجوال والبسيط طاغي بشكل كبير في إطلالتها اليومية.. وتفوقت في اختيارها تصاميم فساتين السهرة.

وحرص "لايف ستايل الخليج 365" على تقديم أبرز تصميمات ميجان ماركل في فترة الحمل، لتستوحي منها إطلالتك، بحسب ما جاء في مجلة In stylish الأمريكية، وذلك في الصفحات التالية: