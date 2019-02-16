بـ6 نصائح.. كيف تذهب في رحلة إلى أوربا بتكلفة أقل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

يراود كثير من الشباب حلم السفر إلى أوروبا من أجل التمتع بمعالمها السياحية ومدنها الجميلة، إلا أن تكلفة السفر في رحلة كهذه عادة ما تكون باهظة وكبيرة.. فكيف يمكن تأمين رحلة حول أوربا بتكلفة أقل؟

في السطور التالية، يستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365" 6 نصائح لرحلة بتكلفة أقل في دول أوروبية، وفقًا لموقع "tefl" المهتم بالسفر:

1- السفر إلى أوروبا الشرقية

تعد وجهات مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا (أوربا الغربية)، بلاد ساحرة، إلا أنها أكثر كلفة في كل شيء من السياحة في دول مثل بلغاريا وبولندا ورومانيا وصربيا وهنجاريا أو خارج أوربا تمامًا.

والعواصم خاصة في أوربا تكون أكثر تكلفة في الإقامة والطعام، من المدن أو الولايات الآخرى، لذا يمكن اختيار مكان بعيد عن العاصمة للإقامة والتنقل والسفر من خلال الانتقال إلى بقية الدول.

2- افعل مثل السكان المحليين

وإذا كنت تريد الذهاب في رحلة إلى أوربا بأسعار رخيصة، عليك أن تقلل قدر الإمكان من ميزانيتك مثل السكان المحلين، فمثلًا بدل تناول الغذاء في المطاعم الفاخرة المخصصة للسياح يمكنك زيارة المطاعم الخاصة بالسكان المحليين لتوفر المال من جهة، وأن تعيش تجربة السكان المحليين في كل شىي من جهة أخرى، وينطبق الأمر كذلك على المواصلات وأماكن شراء الهدايا والأسواق.

3- ادرس كل الخيارات

إذا كنت تسعى بشكل أساسي إلى تخفيض الميزانية، خلال رحلتك إلى أوربا، عليك بشكل أساسي أن تدرس خياراتك جيدًا، فإذا كنت تريد الانتقال من مكان إلى آخر، قارن كل الخيارات المتاحة، فمثلًا قارن أسعار القطار بالأتوبيسات ودرجات القطار المختلفة في السفر، لأن في بعض البلدان يكون سيارة أجرة خيار أرخص.

4- تجنب المطاعم في المناطق السياحية

ابتعد عن الأماكن القريبة من المناطق السياحية، سواء متاجر شراء هدايا تذكارية أو متجار عادية أو مطاعم، لأنهم عادة ما يعتمدون أسعار "سياحية" مبالغ فيها، مما يؤدي إلى الضغط على ميزانيتك بشكل كبير.

5- السفر بعيدًا عن المواسم

الشهور من أكتوبر إلى أبريل رغم أن أوروبا تكون باردة في هذا الوقت، ولن تستطيع قضاء وقت على الشواطىء إلا أنك ستتكلف أموالًا أقل في تذاكر الطيران وأماكن الإقامة، لأنها بعيدة عن أشهر الصيف "موسم الإجازات".

6- الإقامة

عند اختيار مكان للإقامة خاصة إذا كنت تسافر بمفردك، فإن الخيار الأفضل هو بيوت الشباب لأنها تكون رخيصة الثمن، ومن ناحية أخرى تكون أفضل لأنك تقابل أشخاصًا آخرين من بلدان أخرى كثيرة بخلفيات وثقافات مختلفة، مما يمنحك فرصة كبيرة لكسب أصدقاء جدد.