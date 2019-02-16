معطف الفرو قطعة مترفة لا تستغني عنها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 06:18 مساءً - منذ أن بدأت دور أزياء كبرى احتضان مجموعات خالية من الفراء الطبيعي، دعمًا لمبدأ الموضة الأخلاقية التي لا تخلّ بالبيئة، وقد تم رصد كثير من المشاهير يرتدون المزيد من قطع الفراء المترفة. فبعد أن حظرت الماركات العالمية الفاخرة مثل غوتشي وبربري، ومايكل كورس، استخدام فراء الحيوانات في خطوطها بالكامل، أصبح الأمر أسهل بكثير على بعض النجوم في العثور على بدائل للفراء الطبيعي، يمكن القول إنّ سوق الفراء المزيف أو الاصطناعي أصبح عالي الجودة، إلى حد أننا لم نشعر باختفاء أزياء الفراء كقطعة فاخرة لا تستغني عنها المرأة.

بيلا حديد تتألق بمعطف من الفراء الاصطناعي

ظهرت عارضة الأزياء بيلا حديد معتمدة معطفًا مترفًا من الفراء الاصطناعي بتوقيع مايكل كورس، ونسقت معه فستانًا من نسيج محبوك، وزوجًا من حذاء البوت مزدانًا برقبة وصلت إلى تحت الركبة، جاءت اطلالة بيلا حديد باللون الأسود بالكامل، لذلك اختارت معها تسريحة شعر عصرية من خلال الغرة وذيل الحصان، كذلك ذهبت لمجموعة من المجوهرات الذهبية لإضافة وميض ساطع من الأصفر.



أما المغنية أريانا غراندي، فشوهدت في نيويورك وهي ترتدي معطفًا من الفراء المزيف الذي لا يقلّ ترفًا عن الأنواع الطبيعية، وصممت عليه فستانًا بسيطًا أسود من دون حمّالات. عززت غراندي أناقتها مع بوت أسود برقبة امتدت إلى تحت الركبة.



ريهانا تعتمد معطفًا من الفراء الأبيض

قبل اطلالة بيلا حديد المترفة بأيام محدودة، كانت النجمة ريهانا قد اعتمدت معطفًا أبيض من الفراء الفاخر من مجموعة Célineلقبل خريف 2018 ، ونسقت معه شنطة يد كلاسيكية من Fendiوحذاء Stampdالرياضي، ونظارات شمسية بتصميم عصري.



أما كايلي جينر فذهبت إلى صيحة أخرى من الفراء لا تقل أناقة عن الاطلالات السابقة، اعتمدت معطفًا كبيرًا من الفراء، مزدانًا ببقع بيضاء وسوداء ورمادية، فوق طبقة سوداء داكنة، ونسقت معه كنزة رمادية برقبة طويلة.

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