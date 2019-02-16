أزياء ناعمة وعصرية اختارتها النجمات في أسبوع نيويورك للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 06:18 مساءً - انتهت فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 وقد شاهدنا عروض أزياء مميزة، وتصاميم وصيحات موضة مبتكرة، وقد لفتتنا بشكل خاص اطلالات النجمات في الصفوف الأولى هذا الموسم، حيث بدت غاية في النعومة والعصرية، حيث عملن جاهدات لتنسيق أزياء مميزة تنافسن من خلالها على لقب الأكثر أناقة.



أبرز اطلالات النجمات التي لفتتنا في أسبوع الموضة في نيويورك:



كيندل جينر في عرض أزياء لونشان:



شاهدنا “كيندل جينر” Kendall Jenner في عرض لونشان Longchamp، وقد اختارت اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت فستانًا قصيرًا من الجلد الأسود بقصة الكاجيت، وقد نسقت معه حذاءً متوسط الطول مزينًا بالربطات، كما اعتمدت تسريحة شعر ناعم، ومكياجًا خفيفًا.





نيكي هيلتون في عرض أوسكار دي لا رينتا:



اطلالة ناعمة اعتمدتها “نيكي هيلتون” Nicky Hilton في عرض أزياء دار “أوسكار دي لا رينا” Oscar de la Renta، حيث نسقت فستان ميدي باللون الأزرق الفاتح، مزينًا بالريش، ونسقت معه جاكيت بليزر معرقًا، وشنطة يد أنيقة مماثلة لنقشة البليزر، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض.





بريانكا تشوبرا في عرض مايكل كورس:



مؤخرًا شاهدنا “بريانكا شوبرا” Priyanka Chopra في عدد من الاطلالات اللافتة، ومنها هذه الاطلالة التي اختارتها في عرض دار “مايكل كورس” Michael Kors، وكانت عبارة عن تايور مؤلف من بليزر وتنورة مزينة بالكشكش بنقشة الكارو باللون الرمادي، مع توب بياقة عالية، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ أسود.







كارلي كلوس في عرض توم فورد:



كارلي كلوس Karlie Kloss تألقت في عدد من عروض الأزياء هذا الموسم، ومن الاطلالات اللافتة كانت في عرض توم فورد Tom Ford، حيث اختارت فستان ماكسي باللون البيج، وزيّنته بحزام كورسيه عريض بنقشة النمر، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون الذهبي.





شاهدي أبرز أزياء النجمات في عروض أسبوع نيويورك للموضة، واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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