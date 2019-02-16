الحلفاوي يعلق على مبادرة لم الشمل بين الأهلى والزمالك

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 05:39 مساءً - علق الفنان نبيل الحلفاوي على المبادرة التى أطلقها البعض فى الآونة الأخيرة لعودة العلاقات الطيبة بين الجماهير المصرية بصفة عامة والاهلى والزمالك بصفة خاصة.

وغرد الحلفاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: ركزت في الفترة الأخيرة على أهمية عودة العلاقات الطيبة بين (الجماهير) وأن تظل كل المداعبات والتراشقات والتحفيل على المستوى المحلي بدون شتائم وإهانات، وأن نتوحد خلف أي فريق مصري يلعب خارج المسابقة المحلية.

وأضاف الحلفاوي والآن بعد طرح لم الشمل على مستوى المسئولين أيضا إن كانوا جادين فعلا في هذا الأمر ويسعون لتحقيقه بصورة فعلية(وهو ما نتمناه) فلا تكفي قعدات العرب وتجاهل ما عكر الأجواء والنفوس بل وما زاد من احتقان الجماهير. بل يلزم أولا أمران

الأول من أخطأ وتجاوز يعتذر بصدق وإخلاص والثاني: تحري العدل وإحقاق الحق. فلا نلق باللوم على كل الأطراف دون تمييز بين مطالب بحقه ومن لا حق له. وبين من التزم ومن تجاوز.

وأضاف الحلفاوي قائلا : استقيموا يرحمكم الله كي يكلل مسعاكم بالنجاح والفاعلية والدوام بإذنه تعالى.

جدير بالذكر أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك مبادرة سوف يتم تفعيلها في القريب العاجل، من أجل لم الشمل بين إدارتي الأهلي والزمالك.

وقال حسب الله، في تصريحات لقناة “المحور”: “أشجع النادي الأهلي، لكن هناك ما هو أهم من الأهلي والزمالك، علم بلدنا مصر، كل الهيئات والمؤسسات الرياضية والأندية، الجميع يخدم مصلحة مصر، ولو هناك محاولات لبث الفتنة والتفرقة بين الجماهير، يجب أن نقف ونراجع أنفسنا من أجل مصر فقط لا غير”.

وأضاف: “عندما نتحدث عن الأهلي والزمالك، نحن هنا نتحدث عن قلعتين وليس فقط أندية كرة قدم، الأهلي والزمالك هم شعب كامل، وكل الأندية الجماهيرية”.