سولاف فواخرجي تخطف الانظار بإطلالة أنيقة – صورة

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 05:39 مساءً - نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة “اوقاتكم دفا”. وظهرت سولاف بإطلالة جذابة ومميزة نالت إعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات. وتشارك سولاف فواخرجي في تصوير مسلسل “خط ساخن” المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

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