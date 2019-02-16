"جيهان" تطلب الطلاق:"عاوزنى أربى ولاده اللى من مراته الأولى"

"عاوز يجيب ولاده اللى من مراته الأولى علشان انا أربيهم، وأنا عندى طفل ، ولما مراته الأولى إتجوزت، عاوزنى أربيله ولاده، بحجة أنهم مش هينفعوا يعيشوا مع راجل غريب، ودا مكنش إتفاقنا من الأول، وضربنى أهانى وطردنى لما إعترضت، أنا مقدرش أشيل مسئولية 4أطفال، وخصوصاً أن ولاده عاشوا فترة كبيرة مع امهم، بالاضافة كمان الى أنى بشتغل، فمينفعش أتحمل مسئولية كبيرة زى دى، وطلبت منه يطلقنى قالى مش هطلقك وهتعيشى معايا غصب عنك وهتربى الولاد، فجيت أرفع قضية طلاق"، بهذه العبارات بدأت "جيهان.ع.ا"، البالغة من العمر 34عاماً، فى سرد معاناتها مع زوجها.

وقالت جيهان، "تخرجت فى كلية الآداب واعمل معلمة فى إحدى المدارس، وأعجب بى زميل لى فى نفس المدرسة، وشرح لى ظروف زواجه الأول ، حيث كان متزوجاً من ابنة خاله، وإنفصلاً بعد زواج دام لـ9سنوات، وأنجبا 3أطفال، وعندما إنفصلا أخذتهم زوجته لأنهم صغار السن فأكبرهم 8أعوام واصغرهم 3سنوات، ووافقت بعد تأكدى تماماً ان الأطفال مع والدتهم ولأن كل شئ فى الحياة نصيب، وتزوجنا منذ عام ونصف وأنجبت طفلة عمرها أشهر ، لكنى فوجئت أنه يبلغنى بأن زوجته الأولى تزوجت من رجل آخر، ويريد أن يأتى بأطفاله الـ3 على أن أقوم بتربيتهم، فرفضت رفض قاطع لأننى لم أستطع تحمل المسئولية".

اضافت فى حديثها امام الأخصائية الإجتماعية بمحكة الأسرة فى كفر الشيخ،"مكنش إتفاقنا على أنى أربى ولاده، أنا مليش ذنب، ولا ينفع أتحمل مسئولية أطفال صغار وبنتى كمان، وشغلى المسئولية كبيرة، وهو بيبرر ان ولاده مينفعش يتربوا فى حضن راجل تانى، بالرغم من أن زوجته لم تعرض عليه تربية الأطفال، وانها عندما تزوجت وافق زوجها الثانى على تربية الأطفال معها، وعندما رفضت ضربنى وأهاننى وطردنى لمنزل أهلى، وفشلت محاولات الصلح لاننى لم أعد أرعب فى العيش معه، وطلبت منه الطلاق الا انه رفض".

تابعت قائلة،"مبقتش قادر أتحمل العيشة معاه، وجاب الولاد ومطلوب منى أغسل وأطبخ وأراعيهم، أنا برجع من المدرسة الساعة 2ونص، هلحق أربى 4أطفال أزاى، هشوف طلباتهم وهلبى إحتياجاتهم أزاى، أنا بسيب بنتى عند امى لحد ما أرجع، أنا طلبت منه الطلاق علشان مقدرش أتحمل المسئولية لكنه رفض، فجيت أرفع دعوى طلاق للضرر مع حفظ حق طفلتى".

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