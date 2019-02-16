الجونة يخاطب اتحاد الكرة رسميًا بشأن حكام مباراة بيراميدز

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 04:01 مساءً - أرسل نادي الجونة خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري، بشأن حكام مباراته القادمة مع فريق بيراميدز المقرر إقامتها يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
الجونة يلاقي بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة عصرًا على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة المحلية.
ويتضمن خطاب الجونة التحفظ على تعيين حكام عرب لإدارة مباراته أمام بيراميدز.
ورحب نادي الجونة في خطابه لاتحاد الكرة بتعيين حكام من خارج قارتي آسيا وإفريقيا لإدارة المباراة سالفة الذكر.
ويحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.
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