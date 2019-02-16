محمود حميده: مهرجان الأقصر يواكب رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 04:01 مساءً - قال الفنان محمود حميده رئيس شرف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة إنه سعيد بوجوده فى هذا المهرجان الذى تشرف بكونه رئيس شرف له مضيفًا أن هذه الدوره تواكب رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وهذا التقارب بيننا على جميع مستويات الد ولة.
وأكد حميدة أهميه الاهتمام بحفلى الافتتاح والختام وأن يكونا على مستوى الحدث بشكل عام؛ لأنه يؤثر على الجمهور ويجعله يهتم ويلتفت للحدث.
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