بالفيديو| العائدات من الاعتزال.. فنانات وضعن "الفن" أولوية بعد الغياب

رغم صعوبة قرار الاعتزال، فإن فنانات كثيرات يقررن خوض هذا الطريق، والبعد عن الأضواء، والالتزام بالحجاب، وتكوين أسرة وتربية الأبناء، ورغم صعوبته تتراجع فيه بعض الفنانات، يعرضهن التقرير التالي، ويلقي الضوء على فنانات وضعن مسيرتهن المهنية والتمثيل أولوية بعد ما وصفوه بالـ"توبة".

لعل آخر وأبرز الفنانات اللاتي أعلن العودة للأضواء، وإعادة تقديم الفن على المسرح والشاشة، هي الراقصة فيفي عبده، فقد أعلنت في مؤتمر صحفي عقد بديسمبر الماضي عودتها للرقص مرة أخرى في الحفلات، مؤدة أنها لم تتركه يوما، وكانت ترقص لمتابعيها عبر منصات "السوشيال ميديا" المختلفة، وكانت أولى الحفلات التي قدمتها بعد عودتها للفن، في ليلة رأس السنة، وأدت رقصات مختلفة على المسرح ببدلة رقص وصفها الكثيرون بـ"المحتشمة".

وهو المبدأ الذي تتحدث عنه فيفي عبده دوما في اللقاءات الإعلامية، آخرها كان أمس حينما ظهرت مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وقالت إن الرقص ليس عريا، بل فن راقي، لا يعتمد على بدلات مفتوحة وكاشفة للجسم، وأن الرقص هو أحد أنواع الفنون وله جمهوره العريض، وربما ذهبت بعض الراقصات للعري، لكن هذا ليس الأصل من وجهة نظرها.

قبل فيفي عبده أثارت الفنانة حلا شيحة زوبعة بإعلانها عودتها للتمثيل مرة أخرى، بعد أن عاشت في كندا وتزوجت من رجل كندي متدين، وارتدت الحجاب منذ عام 2007، لكنها أعلنت العودة للفن مرة أخرى في العام 2018، وعبرت في بيان صحفي، عن مدى اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، موضحة أنها تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، نافية بذلك شائعة انفصالها عن زوجها، وظهرت حلا شيحة في صالون تصفيف شعر، بدون حجاب، كما شاركت جمهورها بصورها دون حجاب.

وتحدثت عبير صبري في العام 2009 عن قصة ارتدائها الحجاب، وقالت إن السبب كان درس دين تلقته من الفنانة المعتزلة هناء ثروت، وحينها شعرت بأن حياتها كلها خطأ وارتدته بالفعل، وخلال عدة سنوات لم تختفي عبير صبري عن الشاشة، بل ظلت تظهر إعلاميا وتدرج حجابها من الالتزام الكامل، وحتى "السبانش"، لتفاجئ جمهورها أخيرا بخلعها للحجاب والعودة لمجال التمثيل، وقالت إن الحجاب أبعدها سنوات عن التمثيل بسبب طبيعة الأدوار التي عرضت عليها ولم تعجبها حينها، فقررت العودة مرة أخرى دون حجاب.

أعمال قليلة شاركت فيها الفنانة موناليزا، لا يتعد عددها أصابع اليد الواحدة، قبل أن تعلن اعتزالها الفن نهائيا وارتداء الحجاب، وقالت على قناة "اقرأ"، إنها كانت حريصة على أداء صلواتها الخمس في مواعيدها خلال تمثيل فيلم "أصحاب ولا بيزنيس"، وراودتها فكرة ارتداء الحجاب بينما كانت تؤدي العمرة، وبالفعل نفذت قرارها واعتزلت الفن وارتدت الحجاب، وسافرت إلى أمريكا وعاشت فيها 11 سنوات، لتؤسس أسرة، وبالفعل أنجبت 3 فتيات، قبل أن تقرر العودة مرة أخرى إلى مصر دون حجاب، عام 2014، وأعلنت رغبتها في العودة للتمثيل مرة أخرى خاصة أدوار الأكشن.

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