دراسة حديثة: "مشروبات الدايت تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب للنساء"

أوضحت الدراسة التي أجريت في ألبرت أينشتاين كوليج بالولايات المتحدة، أن تناول المرأة بعد سن اليأس مشروبات "الدايت"، يرتبط بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 23%.

ووجدت النتائج أن المشروبات المحلاة بتحلية اصطناعية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 29%، لدى النساء بعد تخطي سن اليأس.

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية "ستروك"، يؤدي تناول المرأة بعد سن اليأس عبوتين في اليوم من المشروبات المحلاة بسكر اصطناعي إلى زيادة احتمالات الوفاة لأسباب مرضية بنسبة 16%.

وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، تقل الحماية التي يتمتع بها قلب المرأة بعد بلوغ سن اليأس، ما يتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بمشاكل القلب والشرايين، كما أن تناول الصودا الدايت مرتبط ارتباط وثيق بالإصابة بالإكتئاب والولادة المبكرة.

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