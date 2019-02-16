وزارة الصحة تعلن بدء حملة تطعيمات ضد الديدان المعوية.. واستشاريون يوضحون الأدوية الممنوعة

بعد إعلان وزارة الصحة عن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداول بعض المنشورات التي تحذر من أخذ بعض الأدوية التي قد تتسبب في مشاكل كبيرة للأطفال.

وقال الدكتور محمد الكيلاني استشاري طب الأطفال وحديثي الولاده لـ"هن" إن المشكلة تكمن في أدوية معينة من المطهرات المعوية وليس جميعها.

وأضاف أن التطعيم يحتوي على مادة Mebendazole، وهي ماده آمنة، ولكنها تتفاعل مع بعض الأدوية الأخرى، والتي تحتوي على مادة Metronidazole.

وأكد الدكتور مصطفى محمد الطبيب الصيدلي، أن تلك المادة تدخل في عدة أدوية يجب تجنبها في فترة التطعيم، ومن ضمنها amrizole، bumexazole، flagellat، flazol.

وأضاف: "فيه دواء مشهور لعلاج الديدان اسمه أنتيفير (ميبيندازول) أو "فيرم وان" هو ممتاز للديدان وفعال جدا عند تناوله بمفرده يكون فعال وليس له أي أضرار، لكن المشكلة أنه غاليا يتم وصف مطهر معوي ومضاد للأميبا مثل فلاجيل أو امريزول وهذا ما يؤدي إلى حالة مرضية مناعية اسمها متلازمة ستيفن جونسون".

​