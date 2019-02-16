شادي سرور "وحيدا" على "إنستجرام" رغم تجاوز متابعيه 2 مليون

أثار شادى سرور، أحد مشاهير الـ"سوشيال ميديا" حالة من الجدل، عقب إعلانه ترك الدين الإسلامي، عبر حسابه على "إنستجرام"، مؤكدًا شعوره بأنه شخص وحيد.

وبالتجول داخل حساب شادي سرور، يتبين أنه ألغى متابعة صديقاته وجميع الحسابات، قبل نشره "بوست"، حول تركه الإسلام، في ظل أن عدد متابعيه تجاوز المليونين والنصف مليون، بينهن ليليانا كاتيا أفيرو، شقيقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفنانة الشابة ساندي.

وكان "شادي" أعلن عن تركه الإسلام، قائلًا: "سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، اللي مفروض مؤمنة بالله بل هم أهل النفاق، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيدًا، معرضا للهجوم الهمجي، مع أني لم أضر أحدا أبدا، وكان لي مواقف اجتماعية وسياسية في صالح الخير للمجتمع، رغم من صغر سني وقدراتي المحدودة، في النهاية بالنسبة لكل الناس اللي ظنوا فيا خير ودعموني بالكلام والفيديوهات الشهور السابقة".

وأضاف: "أشكركم كثيراً، آسف إني خيبت ظنكم، بس لو عرفتم أنا وصلت لدرجة من العذاب النفسي كإنسان، هتقدروا"، متابعًا: "مش عارف هقدر أعمل فيديوهات قريب ولا لا، بس لما أرجع، هرجع مفتري مفتري أوي في النجاح، مش هتأثر بكلمة من حد، وهعمل اللي أنا مؤمن بيه بس، علّمتني الحياة أنّ الشّموخ لا يُهان عند الانكسار، بل يزداد قوّةً ليبدأ في سرد قصّة شموخه".

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