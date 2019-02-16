أخطاء تقعين بها دون قصد وتشوّه إطلالتك

كلّنا على دراية بأهمّ القواعد في عالم الموضة: نسّقي دائماً قطع إطلالاتكِ مع بعضها البعض ولا ترتدي تصاميم ضيّقة جدّاً إلخ...ولكن أحياناً نقترف بعض الأخطاء من دون قصد ويمكن لهذه الأخطاء أن تشوّه إطلالاتنا الرّائعة.

هل تنغمسين أحياناً بعالم الموضة لدرجة تتخطّين الحدود من دون قصد؟ حسنا، لقد جمعناً لكِ بعض القواعد الذّهبيّة التي يجب أن تتّبعيها لتجنّب إقتراف هذه الأخطاء من دون قصد.

إبراز ردن صدريّتكِ. هذا خطأ فادح لا يُغتفر في عالم الموضة وبخاصّة إذا فكّرتِ أنّكِ قد وجدتِ الحلّ لهذه لمشكلة من خلال إعتماد ردن شفّافة. مهما كان لون التّوب التي تعتمدينها، إذا كانتْ ردن صدريّتكِ بارزة تحتها مهما كان لون هذه الأخيرة، إلجئي إلى الصّدريّة غير المردنة.

ظهور حدود السّروال الدّاخليّ السّفليّ من تحت السّروال. ثمّة بدائل كثيرة يمكنكِ الإلتجاء إليها في هذه الحالة، من السّروال الدّاخليّ من دون حدود ظاهرة إلى السّروال الدّاخليّ الرّفيع.

إبراز الكثير من المفاتن. إذا كنتِ تعتمدين تنّورة قصيرة وتبرزين من خلالها ساقيك الجميلتين، أرفقيها بتوب ذات عنق عالٍ لكي لا تكون إطلالتكِ مجرّدة من الرّقيّ. والأمر سيّان إذا كنت تعتمدين توباً منخفضة جدّاً على مستوى العنق، فيجب عليكِ في هذه الحالة مضاعفة طول التّصميم السّفليّ الذي تريدين إرفاقها به.

وقد يهمك أيضًا:ملابس مُحجبات مِن المخمل المُلوّن على خُطى مُدوّنات الموضة

أفضل موديلات ملابس الشارع خلال أسبوع الموضة في نيويورك