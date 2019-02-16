بالفيديو| تعرفي على طريقة عمل "لازنيا بالسبانخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعتبر اللازانيا أحد أنواع المكرونة، وهي من الأطباق المفضلة لدى الكثير في عالمنا العربي، وكذلك في جميع أنهاء العالم، فطبق اللازانيا كلاسيكي ومعروف في إيطاليا ومدنها من زمن بعيد.

ومن خلال هذا الفيديو يمكن معرفة طريقة تحضيرها بشكل بسيط ومختصر للوقت: