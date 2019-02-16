انت الان تتابع تفاصيل خبر كورونا يسجل 21 إصابة جديدة في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 11:26 صباحاً - كشفت وزارة الصحة السعودية أن الأسبوع الوبائي الحالي سجّل أعلى عدد في الإصابات بفيروس كورونا (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) إذ بلغ 21 إصابة.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم السبت، نقلاً عن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، أن الرجال شكّلوا 15 حالة كورونا، في حين بلغ عدد السيدات 6.

وجاءت أصغر فئة عمرية مصابة بالفيروس بعمر 16 عاماً، صُنفت عدواها بالمخالطة المنزلية، في حين كانت أكبر فئة عمرية لسيدة في الثمانين من العمر، صُنفت عدواها بثانوية مكتسبة في منشأة صحية.

وأوضحت الصحيفة أن العدوى الثانوية المكتسبة في منشأة صحية تصدرت المشهد، تليها العدوى الأولية (مخالطة الإبل والمخالطة المنزلية)، في حين تم تنويم 12 حالة وعزل 6 حالات منزلياً ووفاة 3.

وتصدرت وادي الدواسر بمنطقة الرياض عدد الإصابات بـ16 حالة، ثم الرياض بـ3 حالات، وحالة واحدة في كل من بريدة ونجران.

وكان مركز القيادة والتحكّم أكد في وقت سابق مباشرة الصحة التعامل مع الزيادة في الحالات؛ عبر حصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية، وفي المجتمع، وطُبقت الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.

ويعتقد العلماء أن الجِمال العربية هي المصدر الأوليّ لانتقال فيروس كورونا إلى البشر، وينتشر الفيروس في صغار الجِمال خاصة، حيث تؤدي العدوى إلى ظهور أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد الشائعة.

وبحسب الباحثين، فإن الفيروس ينتقل إلى البشر حينما يكون لهم اتصال مباشر مع سوائل الجسم الخاصة بجِمال مصابة، ويمثل تفشي العدوى بين الجِمال خطراً جدياً على صحة الإنسان.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص بالسعودية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نسبة الوفيات بين المصابين بـ"كورونا" تبلغ 35% تقريباً، ومن الأعراض التي تظهر على المصابين بالفيروس الحمّى، والسعال، وضيق التنفس وصعوبته، كما قد يصاب المريض باحتقان في الحلق أو الأنف، بالإضافة إلى الإسهال.