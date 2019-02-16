بالصور| بريطانية ينمو في رأسها "قرن" يتسبب في تأجيل زفافها 5 سنوات

حالة فريدة من نوعها أصابت سيدة بريطانية تدعى "ليزا"، صاحبة الـ43 عامًا، حيث نمى في رأسها "قرن"، غريب يشبه رأس وحيد القرن.

واضطرت "ليزا" لتأجيل حفل زفافها أكثر من 5 سنوات متتالية، بسبب القرن الذي ينمو في رأسها، وتحاول إخفاءه بربط شعرها مثل "الكعكة"، بحسب صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية.

وكانت "ليزا" تتهرب من الإجابة بشأن تأجيل موعد الزواج، بسبب الإحراج الشديد الذي يسببه لها هذا القرن، وكانت كل آمنياتها هو أن تبدو جميلة في تلك الليلة.

وحاولت "ليزا" التخلص من هذا القرن، حيث لجأت لجراحة المشاهير، الدكتورة ساندرا لي، وأخبرتها بتفاصيل ذلك القرن الذي تغلغل في رأسها ويسبب لها المضايقات والآلم.

وعلقت الدكتورة على قرنها قائلة: "رأيت قرنا جلديًا من قبل، لكن بالتأكيد هذا هو أكبر قرن جلدي رأيته في حياتي".

وقررت "ليزا" الخضوع لعملية جراحية حتى تتمكن من إزالة القرن وتتخلص من ذلك الآلم الذي يهدد حياتها.

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